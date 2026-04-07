Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Cusco, nesta quarta-feira (8). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A lista tem as ausências de Jorginho e Erick Pulgar.
O italiano será desfalque por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, enquanto o chileno sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Saúl, Everton Cebolinha e Alex Sandro são outros nomes que seguem fora.
De la Cruz, que era dúvida para o duelo após relatar mal-estar ao atuar na altitude, foi relacionado para o confronto. Com as ausências no meio-campo, o uruguaio pode ganhar oportunidade entre os titulares.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.