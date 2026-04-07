Lista de relacionados do FlamengoDivulgação

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Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Cusco, nesta quarta-feira (8). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A lista tem as ausências de Jorginho e Erick Pulgar.
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O italiano será desfalque por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, enquanto o chileno sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Saúl, Everton Cebolinha e Alex Sandro são outros nomes que seguem fora.

De la Cruz, que era dúvida para o duelo após relatar mal-estar ao atuar na altitude, foi relacionado para o confronto. Com as ausências no meio-campo, o uruguaio pode ganhar oportunidade entre os titulares.
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Confira os relacionados do Flamengo: 

. Goleiros: Andrew; Dyogo Alves e Rossi
. Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz; Léo Pereira; Varela e Vitão
. Meio-campistas: Arrascaeta; Carrascal; De La Cruz; Evertton Araújo; Guilherme; Luiz Felipe; e Lucas Paquetá;
. Atacantes: Bruno Henrique; Luiz Araújo; Pedro; Plata; Samuel Lino e Wallace Yan;