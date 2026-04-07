Marcos Braz foi vice-presidente de futebol do Flamengo entre 2019 e 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Marcos Braz foi vice-presidente de futebol do Flamengo entre 2019 e 2024Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/04/2026 08:55

Rio — O ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que tentou negociar com Neymar quando o jogador ainda estava no PSG. Em entrevista ao programa "Fut&Papo", transmitido na noite desta segunda-feira (6), ele afirmou que buscou o atleta no momento em que ele estava insatisfeito no clube europeu, no primeiro semestre de 2023, mas as tratativas não avançaram por motivos financeiros e contratuais.

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"Eu cheguei a conversar com o pai dele, que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer ou não [uma opção], e um pouco mais à frente era o PSG que poderia exercer. E o PSG tinha deixado claro que iria exercer", afirmou. "Eu cheguei a conversar com o pai dele, que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer ou não [uma opção], e um pouco mais à frente era o PSG que poderia exercer. E o PSG tinha deixado claro que iria exercer", afirmou.

Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro de 2019 a 2024, explicou que era necessário construir um projeto financeiro que não pudesse ultrapassar o caixa do Flamengo "de maneira nenhuma" e falou da conversa com o pai de Neymar para entender a instabilidade do jogador no PSG.

"Encontrei ele [o pai do Neymar] no Copacabana Palace, para ser mais exato. Me tratou com o maior respeito do mundo, sempre trataram com o maior respeito do mundo, o pai em relação ao Flamengo, um carinho enorme, uma relação boa comigo. Eu não tive as condições para tentar trazer ele porque foram condições que aconteceram depois da minha saída. Nesta época, ele estava sob contrato do PSG, que tinha pago 222 milhões de euros por ele."