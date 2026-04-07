Leonardo Jardim espera Flamengo diferente na fase de grupos da Libertadores de 2026 - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim espera Flamengo diferente na fase de grupos da Libertadores de 2026Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/04/2026 16:24

missão que se mostrou complicada nas últimas três edições do torneio: garantir o primeiro lugar no Grupo A.

Flamengo inicia a busca pelo penta da Libertadores na quarta-feira (8), às 21h30, contra o Cusco, na altitude. Além de querer largar bem, o Rubro-Negro tem uma

Apesar da diferença financeira em relação aos seus rivais, o clube encontra enorme dificuldade desde 2023, em especial jogando fora de casa, com uma vitória em nove jogos. E esse problema resultou em campanhas decepcionantes com apenas o segundo lugar nos grupos.



"É possível ter uma fase de grupos mais forte. Essa competição não tem facilidade. Tem jogo na altitude, tem equipes com futebol direto nos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo. Temos que fazer uma mudança estrutural para jogadores que estão preparados para esse tipo de luta ao invés de um Maracanã", afirmou o técnico Leonardo Jardim.



Drama em 2025

Apesar do título da Libertadores, no ano passado, o Flamengo flertou seriamente com a eliminação nesta fase. Classificou-se somente na última rodada e pelo saldo de gols, empatando em 11 pontos com a líder LDU e com o terceiro colocado, o Central Córdoba, da Argentina.



Os argentinos, aliás, venceram em pleno Maracanã, enquanto o Rubro-Negro empatou com os dois adversários e só venceu fora de casa o lanterna Deportivo Táchira.



Flamengo só fez um ponto fora em 2024

Há dois anos, o desempenho foi ainda pior. Classificado com apenas 10 pontos, atrás do Bolívar, venceu todas no Rio, mas perdeu para os bolivianos e Palestino, e empatou com Millionários.



E em 2023, somou 11 pontos e ficou atrás do líder Racing, com 13. O desempenho fora de casa foi determinante, com dois empates (com o time argentino com o Ñublense) e uma derrota (para o Aucas, na altitude).



A última liderança na Libertadores

Com esse retrospecto recente ruim, a última vez que o Rubro-Negro terminou como líder de seu grupo foi na conquista invicta da Libertadores de 2022. E a campanha foi quase perfeita, com cinco triunfos e um empate, somando 16 pontos antes de ir para o mata-mata.