Em 2025, o Rubro-Negro foi à altitude de 2.850 metros de Quito enfrentar a LDU - Gilvan de Souza/Flamengo

Em 2025, o Rubro-Negro foi à altitude de 2.850 metros de Quito enfrentar a LDUGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/04/2026 16:49

Rio - Atual campeão, o Flamengo inicia a busca pelo penta da Libertadores nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco, na cidade homônima, no Peru. Logo no primeiro desafio, o Rubro-Negro enfrentará dois fantasmas: o retrospecto ruim em estreias e em partidas na altitude. Na história, venceu apenas uma vez nas cinco vezes em que estreou acima de 2.500 metros.

Sem somar a altitude na conta, o Flamengo já teria receios para a partida contra os peruanos. Isto pois, em estreias na Libertadores, a equipe carioca tem apenas oito vitórias em 21 jogos. Um aproveitamento de apenas 50,79%, que se completa com oito empates e cinco derrotas. E o pior: todas as vezes que o Mais Querido perdeu na primeira rodada da competição foram como visitante.

Com a altitude na equação, as preocupações só aumentam. Nas 16 vezes que o Flamengo ultrapassou os 2.500 metros acima do nível do mar para jogar pela Libertadores (ou fase preliminar), apenas quatro terminaram em vitórias — uma delas foi justamente em Cusco, contra o Cienciano, em 2008. Além disso, houve quatro empates e impressionantes oito derrotas, que justificam o aproveitamento de 33,3%.

O resultado final do cruzamento destes retrospectos ilustra o tamanho dos fantasmas que o Rubro-Negro vai enfrentar. O Flamengo já estreou na altitude cinco vezes — seis, se levada em consideração a derrota para o Once Caldas, em 2002, a 2.150 metros do nível do mar, altura danosa, mas abaixo dos 2.500 metros. Neste recorte, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, contra o San José, em 2019.

Relembre as estreias do Flamengo na altitude pela Libertadores:

Real Potosí 2 x 2 Flamengo (2007): Realizado em Potosí, Bolívia, a quase 4.000 metros de altitude

Real Potosí 2 x 1 Flamengo (2012): Novamente em Potosí (3.960 metros), pela pré-Libertadores

San José 0 x 1 Flamengo (2019): Realizado em Oruro, na Bolívia, a cerca de 3.700 metros

Aucas 2 x 1 Flamengo (2023): Realizado em Quito, Equador, a aproximadamente 2.850 metros

Millonarios 1 x 1 Flamengo (2024): Realizado em Bogotá, Colômbia, a cerca de 2.640 metros

Para somar três pontos na partida de logo mais, contra o Cusco, o Flamengo precisará contrariar um aproveitamento de 33,3% em estreias na altitude pela Libertadores. O Rubro-Negro encara a equipe peruana nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros acima do nível do mar.