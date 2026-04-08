Adversário do Flamengo, Cusco FC mudou de nome e identidade visual - Divulgação/Cusco FC

Adversário do Flamengo, Cusco FC mudou de nome e identidade visualDivulgação/Cusco FC

Publicado 08/04/2026 07:00

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo inicia a busca pelo pentacampeonato nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco FC, na cidade homônima. Logo no primeiro desafio, o Rubro-Negro terá que encarar a altitude de 3.350 metros e enfrentará um adversário inédito. O nome ainda é desconhecido, mas já derrubou brasileiros com a ajuda do ar rarefeito.

O Cusco FC é o antigo Real Garcilaso. Em dezembro de 2019, o clube peruano decidiu pela mudança de nome e identidade visual para evitar conflitos com o Deportivo Garcilaso. Desde 2020, o time passou por uma ampla reformulação, que gerou até mesmo o rebaixamento para a segunda divisão do Peru. Em 2022, foi campeão e retornou para a elite do futebol peruano.

Desde o retorno para a elite do futebol peruano, o Cusco FC vive um período de ascensão. Em 2023, ficou em nono lugar, mas evoluiu para o ano seguinte, quando obteve o quinto lugar. Já em 2025, foi vice-campeão do Campeonato Peruano, igualando o melhor desempenho da sua história, quando também ficou em segundo lugar ainda na época de Real Garcilaso, em 2012 e 2013.

Dominante na altitude

O sucesso do Cusco FC nos últimos anos se passa pelo desempenho como mandante. Em entrevista ao DIA, o jornalista Gabriel Casimiro, do site peruano Depor, destacou que os "Guerreros Dorados" sabem aproveitar os efeitos de jogar acima do nível do mar e usam isso como vantagem. Apesar disso, o momento é de incógnita, já que inicia nesta temporada um novo trabalho sob o comando do uruguaio Alejandro Orfila.

"Cusco é uma equipe muito forte na altitude e sabe dominar os efeitos da altitude, que é muito diferente de jogar no nível do mar. É uma equipe muito forte em casa, mas o problema é que agora é uma incógnita. O técnico uruguaio Alejandro Orfila estreou com vitória sobre o Melgar, mas não é um termômetro porque eles vem mal", disse o jornalista.

Alejandro Orfila, de 49 anos, é um jovem treinador uruguaio e chegou com a missão de substituir o também jovem treinador argentino Miguel Rondelli. O Cusco FC precisou buscar um novo comandante após Rondelli aceitar a proposta do Melgar. No último sábado (4), os "Guerreros Dorados" venceram o reencontro contra o ex-treinador por 3 a 1, no jogo que marcou a estreia de Orfila.

Forte no ataque, mas frágil na defesa

O desequilíbrio entre os sistemas do Cusco FC pode ser uma arma a ser explorada pelo Flamengo. Se por um lado o time é dominante na altitude e sabe aproveitar bem isso, por outro lado tem problemas defensivos. Na atual temporada do Campeonato Peruano, já fez 12 gols e sofreu dez. Esse problema reflete nos resultados. Até aqui, são quatro vitórias, quatro derrotas e apenas um empate em nove jogos.

"É um time dominante na altitude, faz uma pressão muito forte no rival e sabe jogar pelos lados. Mas é uma equipe que é defensivamente frágil", contou Gabriel Casimiro.

O Cusco FC tem um elenco bastante jovem e, por isso, explora a velocidade dos jogadores, principalmente nos contra-ataques. O principal destaque do time é o centroavante argentino Facundo Callejo, que é o artilheiro da equipe, com seis gols em nove jogos. O jogador, de 33 anos, tem como principal característica o jogo aéreo. Na última temporada, marcou 25 vezes em 33 partidas, além de três assistências.