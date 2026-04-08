Lucas Paquetá admite que prefere jogar mais centralizado no meio de campo e ganhou apoio do de Vanderlei Luxemburgo. O ex-técnico do Flamengo não concorda com a opção de Leonardo Jardim de escalar o jogador mais à frente e caindo pela ponta direita.
Para Luxa, o camisa 20 pode render mais atuando em uma posição mais recuada. E vê características parecidas com a de Danilo, do Botafogo e que tem boas chances de ir à Copa do Mundo.
"Estava olhando o Paquetá desde antigamente… Ele não é o cara que contrataram para o Flamengo para ser meia, finalizador, organizador e goleador. Ele não é esse cara. Esse é o Arrascaeta. Agora, se ele jogar como volante, com a condição física que ele tem, com a habilidade, com o mesmo posicionamento do Danilo, acho que ele vai ser tornar de alto nível", disse Vanderlei Luxemburgo em vídeo postado no Instagram.
O treinador ainda detalhou como enxerga o melhor encaixe tático para Lucas Paquetá.
"Ele tem força, técnica e habilidade. Chegando por trás, ele consegue ver tudo o que está acontecendo. Jogando com dois em linha ou ‘um e dois’, um quase losango, ele na direita ou na esquerda. Ele vai funcionar muito bem", analisou.
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no domingo (5), o meia explicou onde de sente melhor em campo. Mas também se colocou à disposição para fazer a função que o técnico Leonardo Jardim pedir.
"A gente conversa bastante. Ele sabe que atuar pelo centro do campo é uma situação que me deixa mais confortável. Mas como ele mesmo diz, quando eu jogo aberto eu não sou um ponta. Eu venho por dentro e caio pela direita. Mas é claro que segundo volante é uma função que eu já fiz na Copa do Mundo, a maior parte da carreira foi assim. Mas como eu disse, estou à disposição para fazer o meu melhor e ajudar o Flamengo", disse.
Com os desfalques de Jorginho e Erick Pulgar, lesionados, Lucas Paquetá pode ganhar uma chance para jogar no Flamengo como prefere. Ele e De La Cruz são as principais opções para o segundo volante, com Evertton Araújo mais na marcação.
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