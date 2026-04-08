Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/04/2026 10:29

Lucas Paquetá admite que prefere jogar mais centralizado no meio de campo e ganhou apoio do de Vanderlei Luxemburgo. O ex-técnico do Flamengo não concorda com a opção de Leonardo Jardim de escalar o jogador mais à frente e caindo pela ponta direita.



Para Luxa, o camisa 20 pode render mais atuando em uma posição mais recuada. E vê características parecidas com a de Danilo, do Botafogo e que tem boas chances de ir à Copa do Mundo.

"Estava olhando o Paquetá desde antigamente… Ele não é o cara que contrataram para o Flamengo para ser meia, finalizador, organizador e goleador. Ele não é esse cara. Esse é o Arrascaeta. Agora, se ele jogar como volante, com a condição física que ele tem, com a habilidade, com o mesmo posicionamento do Danilo, acho que ele vai ser tornar de alto nível", disse Vanderlei Luxemburgo em vídeo postado no Instagram.



O treinador ainda detalhou como enxerga o melhor encaixe tático para Lucas Paquetá.



"Ele tem força, técnica e habilidade. Chegando por trás, ele consegue ver tudo o que está acontecendo. Jogando com dois em linha ou ‘um e dois’, um quase losango, ele na direita ou na esquerda. Ele vai funcionar muito bem", analisou.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vanderlei Luxemburgo (@luxaoficial)

Vanderlei Luxemburgo ainda acredita que, jogando nessa função de volante, pode se tornar destaque na temporada.



"Ele pode ser uma grande contratação, não para frente, para organizar, mas por trás", concluiu.



Paquetá explica onde se sente mais confortável



Após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no domingo (5), o meia explicou onde de sente melhor em campo. Mas também se colocou à disposição para fazer a função que o técnico Leonardo Jardim pedir.



"A gente conversa bastante. Ele sabe que atuar pelo centro do campo é uma situação que me deixa mais confortável. Mas como ele mesmo diz, quando eu jogo aberto eu não sou um ponta. Eu venho por dentro e caio pela direita. Mas é claro que segundo volante é uma função que eu já fiz na Copa do Mundo, a maior parte da carreira foi assim. Mas como eu disse, estou à disposição para fazer o meu melhor e ajudar o Flamengo", disse.



Com os desfalques de Jorginho e Erick Pulgar, lesionados, Lucas Paquetá pode ganhar uma chance para jogar no Flamengo como prefere. Ele e De La Cruz são as principais opções para o segundo volante, com Evertton Araújo mais na marcação.





