Plata tem o futuro indefinido no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata tem o futuro indefinido no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/04/2026 15:01

Rio — O Flamengo segue apostando em Gonzalo Plata, mesmo após episódios de indisciplina do equatoriano terem causado indisposição nos bastidores. O técnico Leonardo Jardim seguirá aproveitando o jogador mesmo que ele seja negociado no meio do ano, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, da "ESPN".



Jardim vê a saída do atleta com bons olhos, mas entende que essa decisão deve ser tomada principalmente pelo Departamento de Futebol. Além disso, ele não pretende deixar o atacante de lado nas próximas semanas.

Plata entrou no final do jogo contra o Santos e aproveitou sua oportunidade, ao dar uma assistência e chutar uma bola na trave. Agora, ele foi relacionado para a estreia do Rubro-Negro na Libertadores, nesta quarta-feira (8), às 21h30, contra o Cusco, no Peru, a uma altitude de 3.350 metros.



O jogador é peça praticamente garantida na convocação do técnico Sebastián Beccacece, da seleção equatoriana, para a Copa do Mundo.



O treinador rubro-negro comentou sobre a situação do atleta, após o jogo contra o Santos. "É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante."

Relembre a polêmica

Plata era titular sob o comando de Filipe Luís, mas a mudança de treinador o fez perder espaço. O jogador também já havia sido cobrado internamente por causa de sua vida social, com excessos de saídas à noite e atrasos nos treinos.



A chegada de Leonardo Jardim intensificou a cobrança. O novo técnico chegou a exigir "concentração, atitude e empenho físico" durante a coletiva do último dia 23 de março, após cortar o atacante do jogo contra o Corinthians.



O atleta parou de seguir o Flamengo nas redes sociais e apagou fotos vestindo uniformes do clube. Durante a Data Fifa, enquanto estava com a seleção do Equador, ele deu uma declaração polêmica: "Estar aqui [no Equador] me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno [no Flamengo]", disse.



Após o fim da Data Fifa, o atleta está fazendo as pazes com o Rubro-Negro e pode ser mais escalado, até a Copa do Mundo.