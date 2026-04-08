Plata tem o futuro indefinido no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Jardim vê a saída do atleta com bons olhos, mas entende que essa decisão deve ser tomada principalmente pelo Departamento de Futebol. Além disso, ele não pretende deixar o atacante de lado nas próximas semanas.
O jogador é peça praticamente garantida na convocação do técnico Sebastián Beccacece, da seleção equatoriana, para a Copa do Mundo.
O treinador rubro-negro comentou sobre a situação do atleta, após o jogo contra o Santos. "É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante."
Relembre a polêmica
A chegada de Leonardo Jardim intensificou a cobrança. O novo técnico chegou a exigir "concentração, atitude e empenho físico" durante a coletiva do último dia 23 de março, após cortar o atacante do jogo contra o Corinthians.
O atleta parou de seguir o Flamengo nas redes sociais e apagou fotos vestindo uniformes do clube. Durante a Data Fifa, enquanto estava com a seleção do Equador, ele deu uma declaração polêmica: "Estar aqui [no Equador] me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno [no Flamengo]", disse.
Após o fim da Data Fifa, o atleta está fazendo as pazes com o Rubro-Negro e pode ser mais escalado, até a Copa do Mundo.
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