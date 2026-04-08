Emerson Royal em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/04/2026 14:30

Rio - A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) condenou o lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, a pagar 650 mil euros (R$ 3,9 milhões) a uma empresa ligada ao empresário André Cury. O jogador tem até a próxima segunda-feira (13) para efetuar o pagamento, segundo o jornalista Venê Casagrande.

A empresa em questão é a Link Assessoria Esportiva e Propaganda. A decisão ainda prevê novas punições como suspensão, caso o valor não seja pago dentro do prazo definido. A dívida é referente a compromissos assumidos pelo jogador em 2021, quando atuava no futebol europeu.

Revelado na Ponte Preta, Emerson Royal também teve passagem pelo Atlético-MG antes de fazer carreira na Europa entre 2019 e 2025. O lateral-direito passou por Barcelona e Betis, da Espanha, Milan, da Itália, além do Tottenham, da Inglaterra.

Contratado pelo Flamengo no ano passado, Emerson Royal custou 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) junto ao Milan, da Itália. O lateral-direito, de 27 anos, soma 30 jogos, um gol e quatro assistências com o Manto Sagrado. Em 2026, são 11 jogos e três assistências.