Plata em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Plata em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 08/04/2026 20:25

Peru - O Flamengo está escalado com muitas mudanças para enfrentar o Cusco no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, nesta quarta-feira (8), pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Os titulares Jorginho, Pulgar e Alex Sandro já eram baixas certas e sequer viajaram, mas Leonardo Jardim promoveu mais mudanças em relação ao time titular da vitória sobre o Santos por 3 a 1. Herói do tetra, Danilo entra na vaga de Léo Ortiz. Já Emerson Royal começa no lugar de Varela.

Com a lesão de Jorginho, Evertton Araújo fará a dupla de volantes com Nico De La Cruz. Do meio para frente, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro saem para as entradas de Lucas Paquetá, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.