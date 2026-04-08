Danilo vive temporada artilheira e entra na mira do FlamengoVitor Silva/Botafogo
Flamengo monitora Danilo, do Botafogo, e espera chance para 'dar o bote'
Jogador interessa à diretoria rubro-negra, mas ainda não há negociações abertas
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