Danilo vive temporada artilheira e entra na mira do Flamengo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo vive temporada artilheira e entra na mira do FlamengoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2026 18:23

Rio - O meio-campista Danilo, do Botafogo e da seleção brasileira, vive grande fase e vem chamando a atenção do Flamengo há tempos. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do 'SBT', os dirigentes do Mais Querido acompanham de perto a situação do volante e têm interesse na sua contratação.

Ainda de acordo com o repórter, não há negociações em andamento neste momento. Porém, a diretoria flamenguista monitora com atenção os acontecimentos no rival e aguarda uma oportunidade para 'dar o bote' para contar com o jogador.

O nome do volante botafoguense agrada à cúpula rubro-negra por ocupar uma posição que está incerta no elenco de Leonardo Jardim. Com Allan vendido, Saúl e De la Cruz fisicamente irregulares, e Paquetá sendo utilizado principalmente na ponta-direita, um jogador para ocupar o posto de camisa 8 seria um bom negócio para o Fla, que vem utilizando Evertton Araújo ou uma dupla de volantes — Pulgar e Jorginho.

Danilo vive grande temporada pelo Botafogo. Em 14 jogos, anotou seis gols e duas assistências, números expressivos para um volante. Este desempenho o colocou como uma das principais referência técnicas do Glorioso e o qualificou à seleção brasileira. Na última Data Fifa, Ancelotti o convocou pela primeira vez e, titular contra a Croácia, o jogador fez seu primeiro gol com a Amarelinha.

Apesar de viver indefinições financeiras e de ver crescer o assédio do Flamengo pelo seu camisa 8, o Botafogo tende a priorizar a venda de Danilo para o exterior. Esta seria uma forma de evitar reforçar um rival direto e oxigenar as finanças com uma transferência em moeda estrangeira.