Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2026 15:41

Rio - O técnico Leonardo Jardim pode ganhar uma quantia milionária em caso de título da Libertadores. De acordo com a "ESPN", o Flamengo definiu um valor entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões como bônus, caso o treinador consiga atingir o objetivo nesta temporada.

Apesar da quantia milionária, Leonardo Jardim não trata a conquista da Libertadores ou a conquista de um título internacional como "obsessão". Desde a sua chegada ao Flamengo, o treinador português já ganhou o Campeonato Carioca, logo no jogo que marcou a sua estreia.

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março de 2026. Até o momento, soma sete partidas, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O Rubro-Negro é o segundo clube brasileiro da carreira do técnico, que também teve passagem pelo Cruzeiro, no ano passado.

O Flamengo é tetracampeão da Libertadores e também o maior vencedor da competição entre clubes brasileiros. Atual campeão, o Rubro-Negro estreia nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco FC, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.