Danilo no jogo entre Cusco e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Peru - Danilo elogiou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Cusco por 2 a 0 no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na noite desta quarta-feira (8), pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores. Na visão do defensor, o Rubro-Negro fez uma partida consciente e de time grande.
"Muito valor, porque as condições, você sabe bem que para nós não é fácil. Mas a equipe fez um partida consciente, um partida de equipe grande. E muito contente com os três pontos", disse Danilo, na entrevista após a partida.
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Com o resultado, o Flamengo chegou aos três pontos e lidera o Grupo A. O time peruano está zerado. Independiente Medellín e Estudiantes, que completam o grupo, empataram em 1 a 1 na rodada.
Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Fluminense no sábado (11), a partir das 18h30, no Maracanã.