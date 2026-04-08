Expulsão de Evertton Araújo contra o Corinthians gerou polêmica nos bastidoresGilvan de Souza/Flamengo
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