Expulsão de Evertton Araújo contra o Corinthians gerou polêmica nos bastidores - Gilvan de Souza/Flamengo

Expulsão de Evertton Araújo contra o Corinthians gerou polêmica nos bastidoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2026 20:06

Rio - O cartão vermelho de Evertton Araújo no jogo entre Flamengo e Corinthians, em março, pode custar ainda mais caro. A expulsão, muito questionada na época , já dificultou a vida do Rubro-Negro na partida que terminou em empate por 1 a 1, mas ainda pode resultar em uma suspensão de até seis jogos para o jogador. O julgamento será realizado nesta quinta-feira (9).

A denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) enquadra o atleta no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), mais especificamente no parágrafo 1, inciso II, que engloba: "jogada violenta, sem prejuízo de outros, com o uso de força excessiva". A pena pode variar de uma a seis partidas de gancho.

No lance da expulsão, Evertton Araújo disputou a bola com Breno Bidon, do Corinthians, e atingiu o adversário com as solas da chuteira, lance que o fez ser punido com um vermelho direto. Os questionamentos à decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima por parte dos rubro-negros se dão pelo volante ter tocado a bola primeiro, antes de pisar no adversário.

Visto que o julgamento será somente na quinta-feira (9), o jogador está à disposição de Leonardo Jardim para a partida desta quarta (8), contra o Cusco-PER, pela Libertadores. O Flamengo enfrenta a equipe peruana às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros de altitude, na cidade de Cusco.