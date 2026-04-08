Terceiro maior artilheiro do Fla na Libertadores, com 21 gols, Bruno Henrique abriu o placar e saiu para o abraço - Gilvan de Souza/Flamengo

Terceiro maior artilheiro do Fla na Libertadores, com 21 gols, Bruno Henrique abriu o placar e saiu para o abraçoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2026 23:30 | Atualizado 09/04/2026 00:00

Peru - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo iniciou a busca pelo penta com vitória. O Rubro-Negro bateu o Cusco por 2 a 0 no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, na noite desta quarta-feira (8), pela primeira rodada do Grupo A. Bruno Henrique anotou o primeiro gol da partida. O time peruano chegou a balançar a rede para empatar, mas o VAR traçou as linhas e apontou um impedimento milimétrico no lance. Já nos acréscimos, Arrascaeta de números finais ao jogo.]

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O Flamengo conquistou três pontos com a vitória em Cusco, a mais de 3.300 metros de altitude, e lidera o Grupo A. O time peruano está zerado. Já Independiente Medellín e Estudiantes empataram em 1 a 1 na rodada.

Agora, a equipe de Leonardo Jardim volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Fluminense no sábado (11), a partir das 18h30, no Maracanã.

O jogo

Mesmo com a altitude, o Flamengo foi superior ao Cusco durante o primeiro tempo. O Rubro-Negro teve mais volume ofensivo, com um total de oito finalizações, sendo quatro na direção do gol.

A primeira grande chance talvez tenha sido a mais clara. Gonzalo Plata recebeu a bola na área e soltou a bomba de perna esquerda. O goleiro, porém, estava ligado e mandou para escanteio.

Participativo, o meio-campista Lucas Paquetá tentou aproveitar a altitude e conseguiu trazer perigo com chutes de fora da área ao longo da etapa inicial.

O time peruano, por sua vez, até conseguiu chegar ao ataque, mas foi pouco para abrir o placar. A principal chance veio com Silva, que chutou forte de fora da área, mas Rossi mandou para escanteio.

Na etapa complementar, o Flamengo levou sustos em sequência. O primeiro veio após uma entrada dura de Gonzalo Plata no adversário. O VAR revisou o lance para avaliar um possível cartão vermelho, mas decidiu não chamar o árbitro para o monitor, e o jogo seguiu.

Pouco depois, em uma jogada de escanteio curta, a bola chegou até Callejo na área. O camisa 9 chutou, mas a bola bateu em Evertton Araújo, que salvou o Fla.

E ainda houve tempo para mais um susto. Praticamente na sequência, o árbitro assinalou pênalti para o Cusco após um possível toque faltoso da bola no braço de Paquetá. Porém, imediatamente, o árbitro voltou atrás e apontou que a bola havia saído pela linha de fundo pouco antes.

Após essa sequência, a resposta rubro-negra foi imediata. Gonzalo Plata acionou Ayrton Lucas, que fez o cruzamento na medida para Bruno Henrique concluir de cabeça para abrir o placar aos 14 minutos.

Posteriormente, o Cusco conseguiu deixar tudo igual com Ruidías, também de cabeça. No entanto, o VAR traçou as linhas e pegou um impedimento milimétrico do jogador que fez o cruzamento.

O time peruano não deixou de tentar o gol, mas sem sucesso. Já o Flamengo buscou ampliar a vantagem e trouxe perigo. A insistência deu frutos nos acréscimos.

Arrascaeta avançou pelo meio e serviu Luiz Araújo, que finalizou já de dentro da área. O uruguaio ficou com o rebote, tentou uma vez, a bola voltou para o camisa 10. Na segunda, o camisa 10 finalizou de cabeça e marcou.