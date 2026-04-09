VAR de Cusco x Flamengo aponta impedimento em lance de gol anulado dos donos da casa - Reprodução de vídeo

VAR de Cusco x Flamengo aponta impedimento em lance de gol anulado dos donos da casa Reprodução de vídeo

Publicado 09/04/2026 11:02 | Atualizado 09/04/2026 22:20

jornal espanhol 'AS' destacou o resultado na altitude com críticas à arbitragem e ao uso do VAR em dois lances decisivos a favor do Rubro-Negro.

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cusco (Peru) , pela estreia na fase de grupos da Libertadores, repercutiu fora do Brasil, mas não pela atuação. Oem dois lances decisivos a favor do Rubro-Negro.

A publicação espanhola classificou como "um escândalo do VAR" na manchete. Entre os lances citados, está uma entrada dura de Gonzalo Plata, que atingiu com as travas da chuteira no tornozelo de um adversário. Apesar da revisão, o jogador não foi expulso e pouco depois o Flamengo abriu o placar.



Gonzalo Plata acerta o tornozelo do adversário em Cusco x Flamengo Reprodução de Instagram

Gol contra o Flamengo anulado gera questionamento

Outro ponto destacado foi o gol do Cusco, marcado quando a partida ainda estava 1 a 0. Após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento, o que foi considerado um erro pela imagem utilizada para traçar as linhas.



"A posição de impedimento, quando a equipe do VAR traçou as linhas manualmente, nunca ficou claramente visível. O atacante parecia estar alinhado com o último defensor, mas o árbitro recebeu o sinal para anular o gol", escreveu o AS.



Próximos jogos do Rubro-Negro



Os gols do Flamengo foram marcados por Bruno Henrique e Arrascaeta, num resultado que faz o Flamengo começar bem a Libertadores de 2026. Na próxima rodada, o adversário é o Independiente Medellín (Colômbia), na quinta-feira (16), no Maracanã, às 21h30.



Antes o time de Leonardo Jardim encara o clássico com o Fluminense, domingo (12), às 18h, pelo Brasileirão.