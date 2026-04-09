De la Cruz em ação pelo Flamengo no duelo com o Cusco, no PeruGilvan de Souza / Flamengo
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Evertton Araújo é absolvido pelo STJD por expulsão contra o Corinthians
Volante foi julgado pelo Tribunal nesta quinta-feira (9)
Presidente em exercício da Alerj propõe conceder Medalha Tiradentes a Arrascaeta
Uruguaio é um dos maiores ídolos da história do Flamengo
Ídolo peruano critica árbitro em estreia do Flamengo na Libertadores: 'Ladrão'
Jogador xingou o juiz Derlis López nas redes sociais
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Arrascaeta se isola como estrangeiro com mais jogos pelo Flamengo
Atleta vestiu a camisa rubro-negra em 370 partidas, ultrapassando o paraguaio Modesto Bría
Jornal critica arbitragem em lances a favor do Flamengo: 'Escândalo do VAR'
Rubro-Negro vence na Libertadores por 2 a 0 e conta com gol do Cusco anulado por impedimento
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