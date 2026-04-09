De la Cruz em ação pelo Flamengo no duelo com o Cusco, no PeruGilvan de Souza / Flamengo

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Titular pela primeira vez sob o comando de Leonardo Jardim, De la Cruz agarrou a oportunidade e teve boa atuação pelo Flamengo diante do Cusco (PER), na estreia na fase de grupos da Libertadores. O meio-campista, que chegou a ser dúvida por causa dos 3.400 metros de altitude, foi peça importante na vitória por 2 a 0, fora de casa, na última quarta-feira (8).
"Podemos dizer que fez um bom jogo. É um segundo volante, um meia, um jogador inteligente, que sabe os contextos do jogo. É um jogador internacional e com certeza vai nos ajudar sempre que for pedido", declarou o técnico, em entrevista coletiva. 
Ao todo, o uruguaio atuou por 85 minutos e somou 54 ações com a bola. Ele deu dinâmica ao Rubro-Negro: completou 43 passes, sendo 30 no campo adversário. Além disso, na parte defensiva, fez um corte e recuperou a posse três vezes. Os números são do 'Sofascore'. 
Com a contribuição de De la Cruz, o Flamengo somou três pontos e passou a liderar o Grupo A da Libertadores - que também conta com Estudiantes (ARG) e Independiente Medellín (COL). O próximo compromisso será contra o Fluminense, sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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De la Cruz em ação pelo Flamengo no duelo com o Cusco, no Peru
De la Cruz durante treinamento pelo Flamengo