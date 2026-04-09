De la Cruz em ação pelo Flamengo no duelo com o Cusco, no Peru - Gilvan de Souza / Flamengo

De la Cruz em ação pelo Flamengo no duelo com o Cusco, no PeruGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/04/2026 15:36

"Podemos dizer que fez um bom jogo. É um segundo volante, um meia, um jogador inteligente, que sabe os contextos do jogo. É um jogador internacional e com certeza vai nos ajudar sempre que for pedido", declarou o técnico, em entrevista coletiva.

Ao todo, o uruguaio atuou por 85 minutos e somou 54 ações com a bola. Ele deu dinâmica ao Rubro-Negro: completou 43 passes, sendo 30 no campo adversário. Além disso, na parte defensiva, fez um corte e recuperou a posse três vezes. Os números são do 'Sofascore'.

Com a contribuição de De la Cruz, o Flamengo somou três pontos e passou a liderar o Grupo A da Libertadores - que também conta com Estudiantes (ARG) e Independiente Medellín (COL). O próximo compromisso será contra o Fluminense , sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.