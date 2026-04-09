Arrascaeta em ação contra o Cusco nesta quarta-feira (8), no Peru - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta em ação contra o Cusco nesta quarta-feira (8), no PeruGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/04/2026 11:55

Rio — O meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta se isolou como o estrangeiro com mais partidas pelo Flamengo. Ao entrar em campo contra o Cusco, nesta quarta-feira (8), pela primeira rodada da Copa Libertadores, o uruguaio chegou ao 370º jogo vestindo a camisa rubro-negro, ultrapassando o paraguaio Modesto Bría (1922-1996), que atuou no clube 369 vezes, entre 1943 e 1953.



Arrascaeta entrou aos 30 minutos do segundo tempo e ainda contribuiu para a vitória por 2 a 0 com um gol de cabeça nos acréscimos do confronto.

O Flamengo celebrou a marca com uma postagem nas redes sociais e torcedores comentaram recados de exaltação ao atleta. "Ídolo demais", escreveu uma seguidora. "Bruno Henrique e Arrascaeta são como vinho, quanto mais o tempo passa, melhores ficam", destacou um internauta.



O uruguaio exaltou a sua trajetória no clube após a partida. "Fico muito feliz por toda a história que a gente está construindo aqui no Flamengo. Não só minha, mas também da minha família. Vivi momentos únicos e acredito que é só curtir esse momento. Sou muito grato por tudo que tenho vivido e conquistado aqui", disse.



Agora, o Flamengo volta a campo pela 11ª rodada do Campeonato, para enfrentar o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, às 18h.