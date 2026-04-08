Arrascaeta e Camila Bastiani celebram 4 meses de Milano - Reprodução / Instagram

Arrascaeta e Camila Bastiani celebram 4 meses de MilanoReprodução / Instagram

Publicado 08/04/2026 17:55 | Atualizado 08/04/2026 17:56

Rio - Giorgian de Arrascaeta usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para celebrar um momento especial em família: o quarto mês de vida do filho, Milano. A mulher do jogador do Flamengo, Camila Bastiani publicou cliques ao lado da família, no qual o atleta repostou.

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A comemoração reuniu fotos recentes e também lembranças de outros momentos vividos pelo casal desde a chegada do bebê. Na legenda, Camila escreveu: “Quatro meses de muito amor”. Arrascaeta respondeu: “Amores da minha vida”.Nos comentários, torcedores e seguidores reagiram. Muitos destacaram o carinho da torcida rubro-negra pelo pequeno. “Ele ainda não sabe, mas é sobrinho de mais de 40 milhões de tios e tias!”, escreveu uma internauta. “Nosso mascotinho, a nação ama você”, comentou outra. “O Milano é tão perfeito!”, disse mais uma fã.Recentemente, o jogador entrou em campo com o filho no Estádio do Maracanã antes de uma partida entre Flamengo e Remo. Na ocasião, o camisa 14 compartilhou a emoção do momento: “Filho, hoje vivemos algo que nunca vou esquecer: te ver entrar comigo no Maracanã foi um sonho realizado. Obrigado por me proporcionar esse momento tão especial. Te amo para sempre”.Milano nasceu em 6 de dezembro do ano passado, em meio a uma fase de conquistas importantes do clube carioca. Na mesma temporada, o Flamengo levantou títulos de peso, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.