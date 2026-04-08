Zuza é a primeira filha de Nattan e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Zuza é a primeira filha de Nattan e Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 17:22

Rio - Rafa Kalimann compartilhou uma série de imagens de um momento fofo entre Nattan e Zuza, primeira filha do casal, nesta quarta-feira (8). O cantor apareceu deitado coladinho com a bebê que veio ao mundo em janeiro.

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Na legenda da publicação, a influenciadora brincou com a reação da menina com o carinho do pai. "Ai meu Deus, ele já vai começar a sessão de amor!! Mãe, faz alguma coisa porque quando ele começa ele não para. Peraí, ele deitou no meu colo? O certo não é o contrário não, pai? O jeito é aceitar, né? Mas no fundo preciso assumiu que eu amo e dou risadas gostosas desses ataques dele", escreveu ela.

Na segunda-feira (6), Rafa Kalimann revelou um voto religioso que ela o namorado fizeram . "Há exatamente um ano, no meu aniversário, eu e Nattan fizemos um voto com Deus de não beber durante um ano. Durante esse ano, Nattan esteve - em vários momentos - com cerveja sem álcool, vinho sem álcool... e nós entendemos que ele é louco de todo jeito... Foi um voto pela nossa família, a gente estava começando a construir nossa família. Naquele mês eu descobri que estava grávida", recordou.

A influenciadora e o cantor tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, os dois revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina.