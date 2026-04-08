Zuza é a primeira filha de Nattan e Rafa KalimannReprodução/Instagram
Rafa Kalimann exibe momento de carinho de Nattan com a filha
'Sessão de amor', declarou a influenciadora
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