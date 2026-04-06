Rafa Kalimann revela voto feito com NattanReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Rafa Kalimann reuniu amigos e familiares em um rancho em Goiás para curtir o feriadão da Páscoa, celebrada neste domingo (5), e a chegada de seus 33 anos, completados na última quinta-feira (2). Na comemoração, a influenciadora digital revelou um voto religioso que ela e o namorado, o cantor Nattan, fizeram. O casal, papai de Zuza, de 3 meses, combinou que não consumiria bebida alcoólica por um ano.
fotogaleria
Rafa Kalimann celebra o aniversário com amigos e familiares - Reprodução do Instagram
Nattan e Rafa Kalimann - Reprodução do Instagram
Rafa e Zuza - Reprodução do Instagram
Rafa Kalimann revela voto feito com Nattan - Reprodução do Instagram
"Há exatamente um ano, no meu aniversário, eu e Nattan fizemos um voto com Deus de não beber durante um ano. Durante esse ano, Nattan esteve - em vários momentos - com cerveja sem álcool, vinho sem álcool... e nós entendemos que ele é louco de todo jeito... Foi um voto pela nossa família, a gente estava começando a construir nossa família. Naquele mês eu descobri que estava grávida", relatou. 
A celebração ainda contou com declaração de Nattan para Rafa, queima de fogos, música e muita diversão. 
 
 