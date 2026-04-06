Sasha Meneghel publicou foto de topless - Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel publicou foto de topless Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 22:04

Rio - Sasha Meneghel encantou os seguidores nesta segunda-feira (6) ao publicar um clique de topless deitada na areia de uma praia em Angra dos Reis. A estilista aproveitou o momento de lazer acompanhada do marido, João Lucas, e do cachorro de estimação do casal.

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"Angrinha", escreveu na legenda.

Os admiradores da filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir não pouparam elogios nos comentários. "Arrasou demais", declarou um internauta. "Coisa linda", exaltou outro. "Linda, deusa e esplêndida", disse um terceiro.