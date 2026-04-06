Val Marchiori começa radioterapia e relata apreensão com nova fase do tratamento: 'Medo do desconhecido' - Reprodução Instagram

Val Marchiori começa radioterapia e relata apreensão com nova fase do tratamento: 'Medo do desconhecido'Reprodução Instagram

Publicado 06/04/2026 20:38 | Atualizado 06/04/2026 20:41

Rio - A influenciadora Val Marchiori inicia, nesta segunda-feira (6), uma nova etapa no tratamento contra o câncer de mama. Em publicações nas redes sociais, ela conta que começa o ciclo de 15 sessões de radioterapia e abre o coração sobre o momento.

“Hoje começo a segunda parte do meu tratamento. Serão 15 sessões de radioterapia. Confesso… meu coração está apertado. Dá medo. Medo do desconhecido, medo de entrar naquela sala… Porque lá dentro… é só a gente e Deus. Aqui fora, tenho o amor do meu maridão, segurando minha mão, me dando força… né, maridão? Mas chega uma hora que a porta se fecha… e é só eu, meu silêncio… e Deus”, afirma.

Ela também diz que encontra apoio na espiritualidade para enfrentar a nova fase. “A fé que me sustenta é maior do que qualquer medo que tenta me parar. Um dia de cada vez, com coragem, com entrega e com Deus no comando. E eu creio, do fundo da minha alma: vai dar tudo certo”, completa.

Val recebe o diagnóstico da doença em agosto de 2025. No mês seguinte, passa por cirurgia para retirada do tumor e, posteriormente, realiza sessões de quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein.