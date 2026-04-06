Ana Paula Siebert exibe ovo de Páscoa de R$ 20 mil e publicação divide opiniões nas redes - Reprodução Instagram

Ana Paula Siebert exibe ovo de Páscoa de R$ 20 mil e publicação divide opiniões nas redesReprodução Instagram

Publicado 06/04/2026 18:20 | Atualizado 06/04/2026 18:20

Rio - A influenciadora Ana Paula Siebert aproveita o domingo (5) de Páscoa em família e compartilha nas redes sociais a experiência de abrir um ovo de chocolate de alto padrão, criado pelo confeiteiro Denilson Lima. Inspirado no estilo Fabergé, o item tem versões semelhantes avaliadas em cerca de R$ 20 mil.

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Nos Stories do Instagram, Ana Paula, que é casada com o empresário Roberto Justus, mostra o momento em que tenta abrir o doce. “Preciso descobrir como que abre isso aqui”, comenta, ao usar uma faca para quebrar a casca. Ao ver o interior, ela se anima: “Gente, é branco! Eu amo chocolate branco. Olha o tamanho”.Depois de experimentar, a influenciadora afirma que o sabor agrada. Fabiana Justus, filha de Roberto, também aparece pedindo um pedaço para provar.Dias antes, Ana Paula já havia exibido o presente nas redes e reage ao abrir a embalagem. “Estou em choque. Não consigo nem levantar por causa do peso. O trabalho é impecável, uma obra de arte”, diz.A publicação, no entanto, gera repercussão negativa entre alguns usuários. Nos comentários, internautas criticam o valor do item e apontam excesso. “Pagar 20 mil num ovo de Páscoa na minha opinião é ser raso demais. [Com] 20 mil daria pra comprar ovos pra crianças que não conseguiram ganhar nenhum”, escreve uma pessoa. “Me julguem, mas acho o cúmulo da futilidade”, afirma outra. “A Páscoa realmente perdeu o sentido. Muito triste”, acrescenta mais um comentário.