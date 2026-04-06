Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: Meus amores da vidaReprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A atriz Duda Santos publicou, nesta segunda-feira (6), uma sequência de fotos do feriado ao lado da família. De folga, a artista decidiu viajar e aproveitar o tempo livre com pessoas próximas. “Folga e meus amores da vida”, escreveu ela na legenda da publicação.
fotogaleria
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram
Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: 'Meus amores da vida' - Reprodução Instagram


Nos cliques, aparecem a mãe e a irmã da atriz, que tem 24 anos e vive atualmente um dos papéis mais desafiadores da carreira como protagonista de "A Nobreza do Amor".

Recentemente, Duda falou sobre decisões importantes na vida pessoal e profissional em entrevista à Marie Claire. “Escutei durante muito tempo que meu trabalho como atriz ia fazer eu acabar com meu casamento, com meu noivado, que ele não aceitaria minha carreira. Não tinha nem começado ainda e estava na dúvida: será que quero meu casamento ou a minha profissão? Graças a Deus, escolhi minha profissão”, afirma.