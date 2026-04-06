Duda Santos curte folga com a família e compartilha registros: Meus amores da vidaReprodução Instagram
Nos cliques, aparecem a mãe e a irmã da atriz, que tem 24 anos e vive atualmente um dos papéis mais desafiadores da carreira como protagonista de "A Nobreza do Amor".
Recentemente, Duda falou sobre decisões importantes na vida pessoal e profissional em entrevista à Marie Claire. “Escutei durante muito tempo que meu trabalho como atriz ia fazer eu acabar com meu casamento, com meu noivado, que ele não aceitaria minha carreira. Não tinha nem começado ainda e estava na dúvida: será que quero meu casamento ou a minha profissão? Graças a Deus, escolhi minha profissão”, afirma.
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