Lore Improta relata enjoos na reta final da gravidez: Uma luta - Reprodução de vídeo / Instagram

Lore Improta relata enjoos na reta final da gravidez: Uma lutaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/04/2026 14:55

Rio - Grávida de oito meses, Lore Improta utilizou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (6), para relatar os enjoos que está sentindo durante a gestação. A dançarina está à espera de Levi, fruto do casamento com o cantor Léo Santana. O casal já é pai de Liz, de 4 anos. A dançarina relatou que os sintomas dificultam principalmente a prática de exercícios.

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"Está sendo realmente desafiador treinar. Porque eu acordo e só consigo tomar uma vitamina de banana. Eu demoro uma hora e meia para me ajeitar. Tomo o remédio de enjoo para conseguir treinar. Mas assim, sem energia. Oito meses e pouco de gestação. Olha essa barriga. Só que aí eu fico numa luta na minha cabeça: 'Bora. Vamos. Constância. Não se entregue'", disse Lore. Ela, inclusive, teve ânsias de vômito enquanto falava.



Em seguida, contou que passou pelos mesmos sintomas na gravidez da primogênita. "Achei que essa gestação seria totalmente diferente da de Liz nesse sentido. Na dela, enjoei os 9 meses, todos os dias, o dia inteiro. Era um negócio que eu chorava de agonia. Essa agora eu enjoei nos 4 primeiros meses pela manhã".

"E quando chegou no quarto mês, comecei a enjoar esporadicamente. Tinha dias que enjoava e tinha dias que não. Tinha dias que enjoava de tarde, outro que era de noite. E agora no sétimo mês para cá... Isso porque eu tomei remédio, porque senão coloco tudo para fora", continuou a musa do Viradouro. Lore seguiu no objetivo e fez exercícios físicos. "Consegui 50 minutos de aeróbico. Foi o que deu".