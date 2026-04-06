Filho de Fabio Assunção, João anuncia noivado com nutricionista - Reprodução do Instagram

Filho de Fabio Assunção, João anuncia noivado com nutricionistaReprodução do Instagram

Publicado 06/04/2026 09:45

Rio - Filho do ator Fabio Assunção, João, de 23 anos, está noivo! O jovem surpreendeu a namorada, a nutricionista Giovanna Vieira, com um pedido de casamento em um parque ao ar livre, e compartilhou registros do momento especial no Instagram, neste domingo (5). Os dois estão juntos há seis anos.

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Vários famosos reagiram ao noivado. "Coisa mais linda, casal perfeito", comentou Maisa Silva. "Lindeza!", disse Maria Gadú. "Que lindos!", elogiou Marcelo Varzea. "A cara! que amor", afirmou Cauê Campos.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Joao Assuncao (@joao.assuncao_)



João é fruto do antigo relacionamento de Fábio com Priscila Borgonovi, de 44. Formado em Relações Internacionais, o jovem atualmente atua como produtor audiovisual.