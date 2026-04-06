Fernanda Lima admite insegurança com o corpo após três filhosReprodução Instagram
Fernanda Lima admite insegurança com o corpo após três filhos: 'Pariu, esbagaçou e não voltou'
Apresentadora refletiu sobre envelhecimento e pressão estética durante episódio de podcast
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