Fernanda Lima admite insegurança com o corpo após três filhos - Reprodução Instagram

Fernanda Lima admite insegurança com o corpo após três filhosReprodução Instagram

Publicado 06/04/2026 21:44 | Atualizado 06/04/2026 22:00

Rio - A apresentadora Fernanda Lima admitiu ter inseguranças em relação à própria barriga após o nascimento dos três filhos, os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de 6. Aos 48 anos, ela refletiu sobre padrões de beleza e envelhecimento em um episódio recente do podcast terapiRa.

Ao abordar o impacto do tempo na autoestima feminina, Fernanda declarou: “Eu consigo ver beleza em um cabelo grisalho, mas, para mim, o que pega mais é a barriga que pariu, esbagaçou e não voltou”.

Na sequência, ela desabafou sobre a dificuldade de aceitar as mudanças no corpo. “Eu olho para a minha barriga e não admito. [Me pergunto:] 'Que pelancaria é essa? Como que você fez isso comigo?' Ninguém me avisou”, disse.

A apresentadora também afirmou que, apesar de manter cuidados com a aparência e acompanhamento dermatológico, percebe limites nesse processo. “Não adianta, é uma coisa do tempo que está te mostrando que, por mais que você faça, vai chegar uma hora em que não tem mais o que fazer. Sou uma vítima desse sistema, já fui muito mais”, declarou.

Por fim, ela observou que a pressão estética no Brasil tende a ser mais intensa em comparação com outros países. “Se tu for ver em outros lugares que não é o Brasil é outra coisa, as pessoas enfrentam o envelhecimento de outra maneira”, afirmou.