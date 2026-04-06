Mari Fernandez e J&uacute;lia Ribeiro ser&atilde;o m&atilde;es de uma menina Reprodução/Instagram

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Rio - Mari Fernandez e Júlia Ribeiro organizaram um chá revelação nesta segunda-feira (6) para descobrir o sexo do primeiro filho que esperam. A cantora e a influenciadora aguardam a chegada de uma menina que se chamará Isabela.
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Mari Fernandez e Júlia Ribeiro descobriram sexo do bebê - Reprodução/Instagram
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez - Reprodução/Instagram
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro serão mães de uma menina - Reprodução/Instagram
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro esperam o primeiro filho - Reprodução/Instagram
Em vídeo nas redes sociais, a cantora revelou a novidade para os fãs. "É menina…Nosso mundo ficou mais rosa! Um pedacinho de amor que já chega trazendo luz, doçura e transformando tudo ao redor. Estamos te esperando, nossa menina", escreveu na legenda. 
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia intimista realizada no interior de São Paulo. Em março, a artista anunciou a gravidez da mulher. "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho".