Mari Fernandez e Júlia Ribeiro serão mães de uma menina - Reprodução/Instagram

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro serão mães de uma menina Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 19:00

Rio - Mari Fernandez e Júlia Ribeiro organizaram um chá revelação nesta segunda-feira (6) para descobrir o sexo do primeiro filho que esperam. A cantora e a influenciadora aguardam a chegada de uma menina que se chamará Isabela.

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Em vídeo nas redes sociais, a cantora revelou a novidade para os fãs. "É menina…Nosso mundo ficou mais rosa! Um pedacinho de amor que já chega trazendo luz, doçura e transformando tudo ao redor. Estamos te esperando, nossa menina", escreveu na legenda.