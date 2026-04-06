Gabi Martins envelopa carro de Matheus Fidelis com fotos dela - Reprodução / Instagram

Gabi Martins envelopa carro de Matheus Fidelis com fotos delaReprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 17:18 | Atualizado 06/04/2026 17:34

Rio - A cantora Gabi Martins chamou atenção nas redes sociais ao preparar uma surpresa inusitada para o namorado, o humorista Matheus Fidelis. Em um gesto bem-humorado, ela decidiu envelopar o carro recém-comprado do companheiro com seu próprio rosto e a frase: "tenho namorada".

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O casal, que retomou o relacionamento recentemente após um breve rompimento, vive um namoro à distância, ela em Belo Horizonte (MG) e ele em Goiânia (GO). A iniciativa, segundo Gabi, teve um motivo claro: marcar território de forma divertida.



“Meu namorado acabou de comprar um carro novo e a gente não mora na mesma cidade. Aí resolvi fazer uma surpresa para que ele sempre se lembre de mim e as pessoas saibam que ele tem namorada”, explicou a artista.



A reação de Matheus ao ver o carro chamou atenção. Apesar do susto inicial, ele entrou na brincadeira e saiu com o veículo no domingo (5). “Todo mundo olhando na rua! O casalzinho passou e o rapaz ficou rindo da minha cara. Olhou duas vezes. Ele pensou: ‘Esse cara está lascado, essa mulher é brava’ (risos)”, contou Fidelis.



Gabi respondeu em tom de brincadeira: “Mexe para você ver”. O humorista não demorou a retrucar: “Mexo nada”.



O casal havia anunciado o término no fim de fevereiro, mas reatou pouco tempo depois. Matheus fez um novo pedido de namoro, com direito a alianças, oficializando a retomada. Os dois tornaram o relacionamento público em setembro do ano passado, embora já mantivessem amizade há anos. O casal, que retomou o relacionamento recentemente após um breve rompimento, vive um namoro à distância, ela em Belo Horizonte (MG) e ele em Goiânia (GO). A iniciativa, segundo Gabi, teve um motivo claro: marcar território de forma divertida.“Meu namorado acabou de comprar um carro novo e a gente não mora na mesma cidade. Aí resolvi fazer uma surpresa para que ele sempre se lembre de mim e as pessoas saibam que ele tem namorada”, explicou a artista.A reação de Matheus ao ver o carro chamou atenção. Apesar do susto inicial, ele entrou na brincadeira e saiu com o veículo no domingo (5). “Todo mundo olhando na rua! O casalzinho passou e o rapaz ficou rindo da minha cara. Olhou duas vezes. Ele pensou: ‘Esse cara está lascado, essa mulher é brava’ (risos)”, contou Fidelis.Gabi respondeu em tom de brincadeira: “Mexe para você ver”. O humorista não demorou a retrucar: “Mexo nada”.O casal havia anunciado o término no fim de fevereiro, mas reatou pouco tempo depois. Matheus fez um novo pedido de namoro, com direito a alianças, oficializando a retomada. Os dois tornaram o relacionamento público em setembro do ano passado, embora já mantivessem amizade há anos.

Essa não é a primeira vez que Gabi aposta em presentes personalizados. Ela já havia dado ao humorista uma cueca estampada com seu rosto.