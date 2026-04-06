Ex-marido de Deborah Secco publica momentos com a filha e a namorada durante viagem à Ilha de Paquetá - Reprodução Instagram

Ex-marido de Deborah Secco publica momentos com a filha e a namorada durante viagem à Ilha de PaquetáReprodução Instagram

Publicado 06/04/2026 15:49 | Atualizado 06/04/2026 20:59

Rio - Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, usou as redes sociais no último domingo (5) para dividir com os seguidores alguns momentos do fim de semana ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos, e da atual mulher, Maria Clara Senra.

Os registros apareceram nos Stories do Instagram do diretor. Nas imagens, ele acompanha a menina se divertindo em atividades como se balançar em um cipó e participar de uma caça aos ovos. Moura também marca o perfil de Maria Clara.

As fotos e vídeos ainda mostram cenários naturais da Ilha de Paquetá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, destino escolhido pelo trio para aproveitar o feriado de Páscoa.