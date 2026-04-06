Wagner Moura e o filho Bem Moura nos bastidores do filme 'O Agente Secreto'Reprodução / Instagram
Na publicação desta segunda-feira (6), o jovem compartilhou bastidores de um trabalho em um set de filmagem. Estudante de cinema, ele já demonstra proximidade com o universo profissional do pai, um dos nomes mais reconhecidos do audiovisual brasileiro.
A repercussão foi imediata. Nos comentários, internautas destacaram a semelhança física entre pai e filho. “O molho do pai”, escreveu um seguidor. “Você me lembra um tal de Wagner Moura. Vocês são parentes?”, brincou outro. O comportamento discreto de Bem também entrou na conversa. Com perfil criado há cerca de dois anos e poucas publicações, a movimentação recente surpreendeu. “Deixou de ser low profile”, observou um usuário. “Meu Deus, o que está acontecendo que o divo está postando”, reagiu outra pessoa.
Além dos elogios, houve ainda quem aproveitasse para fazer um pedido direto ao jovem: incentivar o pai a aderir às redes sociais. “Força o teu pai a criar um Instagram”, sugeriu um internauta.
Bem é o filho mais velho de Wagner Moura com a diretora e fotógrafa Sandra Delgado. O casal também é pai de Salvador, de 15 anos, e José, de 13.
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