Wagner Moura e o filho Bem Moura nos bastidores do filme 'O Agente Secreto' - Reprodução / Instagram

Wagner Moura e o filho Bem Moura nos bastidores do filme 'O Agente Secreto'Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 19:07

Rio - Conhecido por manter uma vida longe dos holofotes, o filho de Wagner Moura voltou a chamar atenção nas redes sociais. Aos 19 anos, Bem Moura fez a terceira publicação em seu perfil no Instagram, o suficiente para mobilizar seguidores e admiradores do ator.