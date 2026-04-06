Shakira celebra parceria com Anitta e envia mensagem em português: 'Estou tão empolgada'Reprodução Instagram
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