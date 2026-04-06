Shakira celebra parceria com Anitta e envia mensagem em português: 'Estou tão empolgada' - Reprodução Instagram

Shakira celebra parceria com Anitta e envia mensagem em português: 'Estou tão empolgada'Reprodução Instagram

Publicado 06/04/2026 17:39 | Atualizado 06/04/2026 17:43

Rio - A cantora Shakira usou as redes sociais, nesta segunda-feira (6), para reagir ao anúncio de sua parceria com Anitta e surpreendeu ao falar em português.

“Anitta, Deus, estou tão empolgada! Gente, vocês não sabem o que vem, a música que vem. Meu Deus, é incrível! Vocês vão amar”, diz a artista, animada com o lançamento.

A faixa, intitulada “Choka Choka”, marca a primeira colaboração entre as duas cantoras e integra o novo álbum de Anitta, EQUILIBRIVM, que representa uma nova fase na carreira da brasileira e chega ao público no dia 16 de abril.

Mais cedo, Anitta também comentou sobre o trabalho em conjunto. “É uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial”, afirmou em comunicado enviado à imprensa.