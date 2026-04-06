Camila Loures passa por cirurgia para remover veia da testa - Reprodução / Instagram

Camila Loures passa por cirurgia para remover veia da testaReprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 14:13

Rio - Camila Loures, de 31 anos, passou por cirurgia para remover a veia da testa, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Através das redes sociais, neste sábado (4), a influenciadora digital falou que optou pelo procedimento estético para resolver algo que a "incomodava muito".

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"Realizei uma cirurgia que eu queria muito fazer. 'Tratamento com endolaser da veia da testa'. Fiz a retirada da veia na testa que me incomodava muito. [...] Foi muito tranquilo e queria compartilhar com vocês porque sei que muita gente também tem essa veia chata que incomoda muito", escreveu a youtuber.

No registro, Camila aparece sorridente na cama hospitalar, com o curativo no local do procedimento. Além disso, mostrou o antes e o depois do procedimento, realizado na sexta (3). No Youtube, ela publicou um vlog com mais detalhes, inclusive. Ela, inclusive, revelou que alguns amigos disseram que ela não precisava passar pela cirurgia:

"'Você não tem isso. Para de bobeira'. Isso foi o que alguns amigos me falaram". Camila, por sua vez, decidiu seguir com os planos: "Quando a gente sabe, reparamos na gente mesmo. E não tinha como falar que não tinha [a veia]".