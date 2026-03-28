Influenciadora Camila Loures passa por cirurgia - Reprodução do Instagram

Influenciadora Camila Loures passa por cirurgia Reprodução do Instagram

Publicado 28/03/2026 09:28

Rio - A influenciadora Camila Loures, de 31 anos, contou aos fãs que realizou uma cirurgia preventiva, nesta sexta-feira (27), em um hospital de São Paulo, para retirar alguns vasinhos da perna. Ela explicou que o procedimento de prevenção não foi feito por estética, e sim por saúde.

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"Apareci, família. Estava sumida por aqui. Hoje realizei uma cirurgia que eu queria e precisava fazer. Fiz uma cirurgia preventiva, com a retirada de alguns vasinhos na perna que me incomodavam. Não foi só estética, foi sobre saúde, conforto e qualidade de vida. Estou passando por esse processo com muita tranquilidade, cuidado e respeito e quis compartilhar com vocês, porque sei que muita gente também passa por isso, mas às vezes sente medo ou insegurança", escreveu.

"Cuide-se, priorize-se… porque viver a sua melhor versão também é sobre isso. PS: nesta semana ainda vou postar um antes e depois para vocês verem como era e como ficou", finalizou.

Nos stories, Camila informou que recebeu alta durante a noite e explicou o processo de recuperação. "Já estou conseguindo andar. É muito de boa. Só tenho que ficar dois dias sem treinar tudo. Com dois dias já posso superiores e com sete posso treinar normal. Tenho que ficar com uma meia compressora por três dias também".