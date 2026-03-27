A influenciadora usou um macacão cinza da Gucci avaliado em cerca de R$ 27,9 milDivulgação

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Rio - Mileide Mihaile celebrou os 37 anos nesta sexta-feira (27) com um jantar para cerca de 120 convidados em um hotel de São Paulo. O evento, mais reservado, reuniu amigos e familiares.
A influenciadora usou um macacão cinza da Gucci avaliado em cerca de R$ 27,9 mil. A noite contou com shows de Mari Fernandez e Bizay, em formato próximo ao público.
A decoração segue um estilo clássico, com flores brancas e velas, e teve como destaque um bolo de mais de um metro. O cardápio incluiu pratos variados e coquetéis.
“Eu gosto de acompanhar tudo, de participar das escolhas, porque isso faz diferença pra mim. Desde a decoração até o bolo, tudo foi pensado com muito cuidado e carinho. Eu queria que cada pessoa que estivesse ali se sentisse especial, porque são pessoas muito importantes na minha vida. Pra mim, o mais importante é isso, é poder viver esse momento com quem eu amo e fazer com que todo mundo se sinta bem”, afirmou.
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A influenciadora usou um macacão cinza da Gucci avaliado em cerca de R$ 27,9 mil
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Mileide Mihaile reúne convidados em jantar para celebrar 37 anos
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