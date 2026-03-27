Anitta e Bela Gil surgem sob aurora boreal na Finlândia - Reprodução Instagram

Anitta e Bela Gil surgem sob aurora boreal na FinlândiaReprodução Instagram

Publicado 27/03/2026 22:42

Rio - Anitta e Bela Gil dividiram com os seguidores um momento especial durante a viagem pela Finlândia. As duas apareceram juntas em um cenário iluminado pela aurora boreal, fenômeno natural que colore o céu com luzes vibrantes.

Curtindo dias de descanso, elas têm explorado atividades típicas do frio, como passeios na neve e esqui. Ao publicar a imagem, Bela comemorou o sucesso da experiência: "Nossa caçada à Aurora Boreal deu mais q certo. Quanta beleza!!! Que delícia esses dias com vc @anitta estar ao seu lado é um espetáculo. Obrigada demais pela acolhida!"

Anitta também comentou a publicação, demonstrando empolgação com o momento: "Nossa tá incríveeeeelllll".