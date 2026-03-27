Deborah Secco curte dia de sol na piscina e chama refúgio de ?paraíso? - Reprodução Instagram

Deborah Secco curte dia de sol na piscina e chama refúgio de ?paraíso?Reprodução Instagram

Publicado 27/03/2026 17:29

Rio - Deborah Secco mostrou aos seguidores que tirou um tempo para desacelerar nesta sexta-feira (27). Em publicações nas redes sociais, a atriz apareceu relaxando à beira da piscina enquanto aproveitava o sol.

Ela contou que chegou a um lugar especial, onde pretende passar alguns dias longe da rotina. “Cheguei no meu paraíso para curtir dias de paz”, disse.

Para o momento, Deborah escolheu um biquíni azul e completou o visual com óculos escuros, chapéu e acessórios dourados, apostando em um look leve para o dia quente.