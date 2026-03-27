Gloria PiresReprodução Instagram
A residência em Angra conta com sete suítes, área de lazer completa, piscina, sauna e vista para o mar. Já a propriedade em Alagoas tem dez suítes, projeto assinado pelo arquiteto Rodrigo Fagá e estrutura voltada para conforto, com piscina de frente para o mar e rooftop panorâmico.
Os valores variam conforme o imóvel e a época. A diária pode chegar a R$ 16 mil em Alagoas, enquanto em Angra gira em torno de R$ 6 mil. Em datas especiais, os preços são mais altos.
A decisão ocorre em meio à mudança da atriz, que se prepara para deixar o Rio e iniciar uma nova fase em Goiânia.
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