Gloria Pires - Reprodução Instagram

Gloria PiresReprodução Instagram

Publicado 27/03/2026 16:47

Rio - Gloria Pires decidiu disponibilizar duas de suas casas de temporada para aluguel de luxo. Ao lado de Orlando Morais, a atriz passou a oferecer os imóveis localizados em Angra dos Reis (RJ) e São Miguel dos Milagres (AL), dois destinos conhecidos pela exclusividade e contato com a natureza.

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A residência em Angra conta com sete suítes, área de lazer completa, piscina, sauna e vista para o mar. Já a propriedade em Alagoas tem dez suítes, projeto assinado pelo arquiteto Rodrigo Fagá e estrutura voltada para conforto, com piscina de frente para o mar e rooftop panorâmico.Os valores variam conforme o imóvel e a época. A diária pode chegar a R$ 16 mil em Alagoas, enquanto em Angra gira em torno de R$ 6 mil. Em datas especiais, os preços são mais altos.A decisão ocorre em meio à mudança da atriz, que se prepara para deixar o Rio e iniciar uma nova fase em Goiânia.