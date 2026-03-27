Jogador do Flamengo Léo Ortiz será pai pela primeira vezReprodução / Instagram
O anúncio acontece poucos meses após o casal oficializar a união no civil, em 3 de janeiro deste ano, mesma data em que o jogador completou 30 anos. A cerimônia marcou uma nova etapa no relacionamento, que começou em 2020 e sempre seguiu de forma discreta.
A celebração do casamento ocorreu na Fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, e reuniu familiares e amigos próximos. Entre os convidados estavam Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, companheiro de equipe de Ortiz no Flamengo.
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