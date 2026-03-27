Jogador do Flamengo Léo Ortiz será pai pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Jogador do Flamengo Léo Ortiz será pai pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 20:11

Rio - O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e a médica Maitê Lo Sardo anunciaram nesta sexta-feira (27) que esperam o primeiro filho. A novidade chegou ao público por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, no qual o casal aparece abraçado e exibe o ultrassom do bebê.



O anúncio acontece poucos meses após o casal oficializar a união no civil, em 3 de janeiro deste ano, mesma data em que o jogador completou 30 anos. A cerimônia marcou uma nova etapa no relacionamento, que começou em 2020 e sempre seguiu de forma discreta.



A celebração do casamento ocorreu na Fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, e reuniu familiares e amigos próximos. Entre os convidados estavam Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, companheiro de equipe de Ortiz no Flamengo.



