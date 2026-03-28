Gerson Brenner - Reprodução do Instagram

Gerson BrennerReprodução do Instagram

Publicado 28/03/2026 10:02

Rio - A missa de sétimo dia de Gerson Brenner será realizada a Paróquia São José do Ipiranga, em São Paulo, neste sábado (28), a partir das 15h. A informação foi compartilhada pela viúva do ator, Marta Mendonça, no Instagram. Astro dos anos de 1990, o artista que morreu aos 66 anos , na última segunda (23), em decorrência de falência de múltiplos órgãos.

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Na mesma rede social, Marta falou sobre a morte do marido e o homenageou. "Meu lindo, descanse. Viver com você foi te amar independente de tudo e de todos. Enfrentamos muitos obstáculos, mas vencemos a todos. Nosso amor foi além de tudo isso. Vai ficar para sempre no meu coração. E acredito, por Deus, que nossa história não acabou aqui. Vou te amar para sempre. Amor esse que bastava só a nós entendermos. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Palavra que nos define: cumplicidade. E muito amor", escreveu ela nos stories.

Relembre

O ator estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, desde o último dia 16, e faleceu na última segunda (23). A carreira do artista foi interrompida de forma abrupta em 1998, quando foi baleado na cabeça durante um assalto em uma rodovia em São Paulo.

Apesar de ter sobrevivido, o ator passou meses em coma e ficou com sequelas permanentes. Desde então, ele viveu longe dos holofotes e sob cuidados constantes, enfrentando limitações impostas pelo ferimento.