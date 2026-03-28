Dulce Maria - Reprodução/Instagram

Dulce Maria Reprodução/Instagram

Publicado 28/03/2026 09:06

Rio - A cantora Dulce Maria, que integrou o grupo RBD, anunciou o nascimento da segunda filha, Fernanda, fruto do relacionamento com o produtor Paco Álvarez, através do Instagram, nesta sexta-feira (27). O casal, que já é papai de María Paula, de cinco anos, publicou um vídeo emocionante da família.

fotogaleria

"Março de 2026! Bem-vinda, Fernanda! Você veio para iluminar nossas vidas, enchê-las de esperança e nos dar paz em meio à turbulência do mundo e da própria vida. Só nós sabemos o caminho para tê-la em nossos braços e o quanto ansiamos por isso! Somos infinitamente gratos pela sua vida", escreveu a artista.



