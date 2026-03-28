Dulce Maria Reprodução/Instagram

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Rio - A cantora Dulce Maria, que integrou o grupo RBD, anunciou o nascimento da segunda filha, Fernanda, fruto do relacionamento com  o produtor Paco Álvarez, através do Instagram, nesta sexta-feira (27). O casal, que já é papai de María Paula, de cinco anos, publicou um vídeo emocionante da família.
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Dulce Maria e a filha Maria Paula - Reprodução / Instagram
Dulce Maria e o marido Francisco Álvarez - Reprodução / Instagram
Dulce Maria e o marido, o produtor Paco Álvarez - Reprodução/Instagram
Dulce Maria - Reprodução/Instagram
Dulce Maria - Reprodução do Instagram / Ariel Aquino
"Março de 2026! Bem-vinda, Fernanda! Você veio para iluminar nossas vidas, enchê-las de esperança e nos dar paz em meio à turbulência do mundo e da própria vida. Só nós sabemos o caminho para tê-la em nossos braços e o quanto ansiamos por isso! Somos infinitamente gratos pela sua vida", escreveu a artista.

 
 
 
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