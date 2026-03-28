Leandro Hassum - Divulgação

Leandro HassumDivulgação

Publicado 28/03/2026 05:00

Rio - Com uma carreira consolidada na televisão e no cinema, Leandro Hassum assume um novo desafio profissional ao comandar o reality show "Casa do Patrão", da Record, que estreia no dia 27 de abril, às 22h30. O apresentador se mostra animado com o formato inédito da atração, idealizado por Boninho, e diz que esta é uma oportunidade de se testar.

"É um formato que até agora eu era só um espectador. A possibilidade de mergulhar neste universo é um desafio e estou muito feliz e animado para começar logo. O público vai se surpreender com o programa, tenho certeza", comenta Hassum, que já comandou o "2000 e Vishhh" (2020), do canal pago TNT, e o talent show "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" (2023), na TV Globo.

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No reality da Record, os participantes enfrentarão desafios no jogo, como lidar com as consequências de suas escolhas, bolar estratégias, liderar grupos e enfrentar conflitos relacionados à convivência, ao longo do confinamento. A atração conta com três espaços principais - Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência - e cada um deles tem uma função específica na disputa.

"Quero que o público em casa se divirta, torça, interaja. Quero a família reunida para mergulhar neste projeto junto comigo. É um formato inovador e tenho certeza de que será um grande sucesso", aposta o artista, que revela se vai ser difícil manter a imparcialidade entre os participantes. "Este será um exercício diário. Tenho que ser como um narrador futebol. Não importa meu time, o que importa é o resultado do programa para o público. Então podemos dizer que estarei torcendo sempre para que o público se divirta".

Questionado se participaria de um reality, Hassum é direto. "Adoro a ideia, mas só de pensar em ficar longe da minha família, vou acabar saindo no primeiro dia", confessa.

Espetáculo na Zona Sudoeste

E por falar nos parentes, o humorista apresenta o espetáculo "É Noix Família", neste sábado (28), no Qualistage, localizado na Zona Sudoeste. "Todo mundo que estiver lá vai se identificar em algum momento. E todas as histórias realmente aconteceram! A única coisa que faço é contar de forma mais bem humorada. Mas resumindo, é risada do começo ao fim do show", avisa.

O artista ressalta que gosta de se reunir com os parentes sempre que pode. "O meu trabalho acaba me afastando da família em muitas ocasiões, mas é para ela que trabalho. Não só porque amo o que faço, mas para poder proporcionar momentos bons quando estou presente. E agora meu papel preferido na vida é o de avô", diz ele, se referindo à Aurora, de 1 ano, fruto da união de Pietra, filha dele, com o produtor Caio Hara.

Hassum, inclusive, emociona os internautas ao compartilhar registros com a pequena nas redes sociais. "Este é o meu melhor momento. Ficar babando a minha neta. Se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu já teria chamado a Pietra, minha filha, de neta há muito tempo!", diverte-se.