Fernanda Bande retoca cirurgia no nariz - Reprodução / Instagram

Fernanda Bande retoca cirurgia no narizReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 17:00

Rio - A ex-BBB Fernanda Bande preocupou seguidores após aparecer em um hospital na noite de quinta-feira (26). O registro gerou repercussão, mas a explicação veio na manhã desta sexta (27): a ex-participante do Big Brother Brasil passou por um retoque em sua rinoplastia.

Segundo Nanda, o procedimento não foi uma surpresa. A intervenção já fazia parte do planejamento médico desde a cirurgia inicial, realizada em julho de 2025, mas acabou adiada por compromissos pessoais e profissionais.

“Eu fiz minha cirurgia do nariz no ano passado, porém eu sou uma pessoa difícil de cicatrizar e a cicatrização de toda a ponta não saiu como esperado”, explicou.

A influenciadora contou que o ajuste deveria ter ocorrido cerca de seis meses após a primeira operação, mas coincidiu com a preparação para o Carnaval — período em que desfilou como destaque na Marquês de Sapucaí pela Acadêmicos do Salgueiro.

“Já estava no nosso protocolo ter que mexer novamente na ponta do nariz quando batesse mais ou menos 6 meses. Só que aí quando bateu 6 meses era preparativo de carnaval. Então eu falei: ‘Não, não, não, não, vamos jogar para depois do carnaval’”, relatou.

Ela também mencionou compromissos pessoais que influenciaram na decisão de adiar o procedimento. “E eu já tinha duas viagens marcadas que foi para o Costa do Sauípe, que foi um sonho na minha vida, all inclusive, e depois para o Beach Park com as crianças.”

Antecipando possíveis críticas, Fernanda destacou que a decisão partiu de uma insatisfação pessoal com o resultado estético, apesar da aprovação do público.

“Por mais bonito que vocês achassem que tivesse, não tava como eu queria ainda. Então a gente decidiu mexer na ponta de novo. Agora vamos aguardar os resultados e a gente já sabe que nariz demora de 1 ano até 2 anos para começar realmente pegar formato, mas eu tenho fé que agora vai.”