MC Livinho - Divulgação/TV Globo

MC LivinhoDivulgação/TV Globo

Publicado 27/03/2026 21:00 | Atualizado 27/03/2026 21:05

Rio - MC Livinho voltou a comentar o acidente de moto que sofreu em julho de 2025, na zona norte de São Paulo. Em entrevista ao podcast PodDelas, ele detalhou o momento da colisão e as consequências do impacto, que provocou uma perfuração no pulmão.

O cantor contou que havia dormido pouco após a gravação de um DVD e saiu de moto pela manhã, quando foi surpreendido por um carro que entrou em sua frente. Mesmo reduzindo, acabou atingido ao tentar seguir pela via.

Após a queda, ele ainda tentou se levantar, mas sentiu dores fortes e precisou de atendimento. O quadro se agravou quando começou a cuspir sangue, o que indicava um problema interno.

"Aí entrei no Chat GPT e falei: 'acabei de sofrer um acidente de moto e estou cuspindo sangue'. E o chat: 'corre para o hospital imediatamente, você pode estar com hemorragia interna ou perfuração no pulmão'", contou.

No hospital, Livinho disse que temeu pela própria vida e relembrou o que ouviu dos médicos sobre a gravidade do caso.

"Eu me vi em cima de uma sala de necrotério, as pessoas me cortando. Depois eu me vi nascendo. Eu vi tudo da minha vida".

Segundo o cantor, o episódio mudou sua forma de enxergar a vida, levando a uma reflexão sobre controle e valorização do presente.