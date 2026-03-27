MC LivinhoDivulgação/TV Globo

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Rio - MC Livinho voltou a comentar o acidente de moto que sofreu em julho de 2025, na zona norte de São Paulo. Em entrevista ao podcast PodDelas, ele detalhou o momento da colisão e as consequências do impacto, que provocou uma perfuração no pulmão.
O cantor contou que havia dormido pouco após a gravação de um DVD e saiu de moto pela manhã, quando foi surpreendido por um carro que entrou em sua frente. Mesmo reduzindo, acabou atingido ao tentar seguir pela via.
Após a queda, ele ainda tentou se levantar, mas sentiu dores fortes e precisou de atendimento. O quadro se agravou quando começou a cuspir sangue, o que indicava um problema interno.
"Aí entrei no Chat GPT e falei: 'acabei de sofrer um acidente de moto e estou cuspindo sangue'. E o chat: 'corre para o hospital imediatamente, você pode estar com hemorragia interna ou perfuração no pulmão'", contou.
No hospital, Livinho disse que temeu pela própria vida e relembrou o que ouviu dos médicos sobre a gravidade do caso.
"Eu me vi em cima de uma sala de necrotério, as pessoas me cortando. Depois eu me vi nascendo. Eu vi tudo da minha vida".
Segundo o cantor, o episódio mudou sua forma de enxergar a vida, levando a uma reflexão sobre controle e valorização do presente.
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Livinho sofreu acidente de moto que sofreu em julho de 2025