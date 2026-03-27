MC LivinhoDivulgação/TV Globo
MC Livinho se emociona ao relembrar acidente: 'Me vi no necrotério'
Em entrevista ao podcast PodDelas, funkeiro detalhou o momento da colisão e as consequências do impacto, que provocou uma perfuração no pulmão
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