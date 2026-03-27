Juliana Paes ganha festa de aniversário surpresa do marido Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Juliana Paes teve uma noite de celebração especial ao completar 47 anos. A artista foi surpreendida por uma festa organizada pelo marido, Dudu Baptista, que reuniu amigos e familiares em um salão de festas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.
fotogaleria
Juliana Paes ganha festa de aniversário surpresa para celebrar 47 anos - Reprodução / Instagram

Juliana chegou ao local vendada, sem saber do que se tratava, acompanhada do marido e dos dois filhos. Ao retirar a venda, encontrou o espaço cheio e foi recebida com aplausos e manifestações de carinho.

A festa contou com música ao vivo, que garantiu a animação ao longo da noite. A mesa principal chamou atenção pela composição com flores e doces na mesma paleta vermelha.