Juliana Paes ganha festa de aniversário surpresa do marido Reprodução / Instagram
Juliana chegou ao local vendada, sem saber do que se tratava, acompanhada do marido e dos dois filhos. Ao retirar a venda, encontrou o espaço cheio e foi recebida com aplausos e manifestações de carinho.
A festa contou com música ao vivo, que garantiu a animação ao longo da noite. A mesa principal chamou atenção pela composição com flores e doces na mesma paleta vermelha.
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