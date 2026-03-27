Juliana Paes ganha festa de aniversário surpresa do marido - Reprodução / Instagram

Juliana Paes ganha festa de aniversário surpresa do marido Reprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 14:50

Rio - Juliana Paes teve uma noite de celebração especial ao completar 47 anos. A artista foi surpreendida por uma festa organizada pelo marido, Dudu Baptista, que reuniu amigos e familiares em um salão de festas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.