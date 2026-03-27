Pedro Scooby e o filho Dom - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby e o filho DomReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 13:56

Rio - Em meio à repercussão das declarações de Luana Piovani, o surfista Pedro Scooby usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para celebrar o aniversário do filho mais velho, Dom, de 14 anos, com a publicação de fotos ao lado do adolescente.

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Na legenda, destacou a conexão entre os dois: “Impossível explicar essa conexão em palavras! Te amo, filho! Obrigado por ser esse ser humano incrível! Fica aqui alguns dos milhões de momentos incríveis que vivemos juntos”. Nos stories, ele repetiu o tom da homenagem: “Fotos de alguns dos milhões de momentos incríveis que vivemos juntos.”A publicação surge logo após o desabafo de Piovani nas redes sociais. A atriz demonstrou incômodo com decisões recentes do ex-marido em relação ao filho, como a viagem com as irmãs de Dom na data do aniversário do adolescente e a ausência na escola no dia da comemoração. Ao responder seguidores, ela afirmou estar “dilacerada” e disse que gostaria de estar mais próxima do filho.Sem citar diretamente a ex, Scooby exibiu registros das comemorações do aniversário de Dom, incluindo uma festa surpresa ao lado dos irmãos, ponto que havia sido criticado por Piovani. Mais cedo, o surfista também publicou um vídeo com outro momento de “parabéns”, indicando que a data foi celebrada em diferentes ocasiões.