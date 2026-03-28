Stenio GarciaReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Stenio GarciaReprodução de vídeo / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Bia Miranda se manifesta após ser alvo de operação policial: 'Reviraram minha casa inteira'
Influenciadora, ainda, explica origem do dinheiro falso encontrado na residência dela
Orochi viaja com Lara Jucá e publica foto coladinho com a amada
Imagem foi divulgada no Instagram neste sábado (28)
Babi Xavier termina relacionamento e expõe motivo: 'Não dá para aceitar'
Apresentadora desabafa sobre o caso e aconselha fãs
Missa de sétimo dia de Gerson Brenner será realizada em São Paulo
Viúva do ator, Marta Mendonça, homenageia o artista: 'Vou te amar para sempre'
Influenciadora Camila Loures passa por cirurgia
Procedimento foi para retirar alguns vasinhos da perna
Dulce Maria, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha: 'Veio para iluminar nossas vidas'
Bebê é fruto da relação da cantora com o produtor Paco Álvarez