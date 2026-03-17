Stenio Garcia recebe alta hospitalar - Reprodução

Stenio Garcia recebe alta hospitalarReprodução

Publicado 17/03/2026 21:00

Stênio Garcia, de 93 anos, entrou na Justiça contra as filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, em uma ação que envolve um imóvel localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso tramita na 3ª Vara Cível da Capital, segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).



O processo foi aberto em outubro do ano passado. Na ação, o ator alega ter direito de usufruto vitalício do apartamento, que atualmente estaria sob posse das filhas. Ele afirma que o imóvel estaria sendo ocupado de forma indevida e que não tem conseguido acessar o bem.



Ainda de acordo com os autos, Stênio relata enfrentar dificuldades financeiras após o fim de seu contrato com a TV Globo, vivendo atualmente de aposentadoria. O ator também aponta que não recebe apoio das filhas para despesas médicas e menciona um afastamento na relação familiar.



No pedido, ele solicita o direito de uso do imóvel, além de indenização por perdas e danos, sob a justificativa de que as filhas estariam usufruindo do apartamento.



A defesa do ator informou que não pretende comentar o caso neste momento. Em nota, a equipe destacou que a situação é delicada, envolve questões familiares e está sob análise da Justiça. Também reforçou a confiança nas decisões judiciais e pediu respeito à privacidade dos envolvidos. Confira a nota na íntegra:

"Stênio Garcia e Mari Saade, esclarecerem que não emitirão comentários adicionais nem concederão entrevistas a respeito do caso recentemente divulgado. Trata-se de uma situação sensível que envolve um senhor de 94 anos, com mais de 70 anos de dedicação à arte e à missão de levar alegria ao público brasileiro. Diante disso, a família reforça o pedido de respeito, compreensão e empatia neste momento. O caso encontra-se sob análise da Justiça, razão pela qual quaisquer manifestações públicas se mostram inadequadas neste momento. Tanto Stênio Garcia quanto sua esposa, Mari Saade, confiam nas instituições e respeitarão integralmente o que vier a ser decidido. Por fim, a família reitera o pedido de respeito à privacidade de todos os envolvidos."

