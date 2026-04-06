Alvaro Xaro é flagrado aos beijos com ex-BBB Matheus Lisboa - Reprodução / Instagram

Alvaro Xaro é flagrado aos beijos com ex-BBB Matheus LisboaReprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 07:43

Rio - Novo casal? O influenciador digital Alvaro Xaro trocou beijou com o ex-'BBB 16' Matheus Lisboa durante uma festa em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O registro do flagra movimentou as redes sociais, neste domingo (5).

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"O Alvaro vivendo meu sonho", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Que lindo de ver! Amor é amor, independente de quem seja o par. Que esse momento tenha sido cheio de carinho pra eles", comentou um internauta. "Chocada", falou uma seguidora.

"Meu Deus, achei que ele [Matheus] era hetero", escreveu uma seguidora. "Esse Alvaro só se dá bem, hein", opinou uma usuária das redes sociais. "Amamos ver", expressou outra pessoa. "Ele é lindo", disse mais alguém.

A imagem foi publicada pelo perfil de fofocas "Daily do Garotinho". Vale lembrar que no mesmo dia, Alvaro participou do quadro "Batalha do Lip Sync" do "Domingão com Huck", da TV Globo. O influenciador levou a melhor contra Nicole Bahls. Os dois, inclusive, integraram a última edição do "Dança dos Famosos".

Já Matheus ficou conhecido após integrar o "Big Brother Brasil 16", da mesma emissora. Durante o programa, inclusive, ele namorou a vice-campeã Maria Claudia Macedo, mais conhecida como Cacau. O relacionamento continuou fora do reality, mas terminou alguns meses depois. Essa também foi a primeira edição de Ana Paula Renault, que retornou ao reality neste ano e está disputando o prêmio milionário.

