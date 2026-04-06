Neymar, Bruna Biancardi e a filha, MelReprodução / Instagram
Além de Mel e Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um 1 e 9 meses, com a influenciadora Amanda Kimberlly.
Nos últimos dias, a família já havia se reunido em outra ocasião. Na terça-feira (31), Bruna publicou registros da celebração antecipada de Páscoa, realizada na mansão da família em Santos, no litoral paulista. O evento contou com atividades para crianças e adultos, incluindo caça aos ovos, doces personalizados e um show infantil. Entre os adultos, a programação incluiu uma oficina de velas, com a participação de Neymar, Bruna e Carol Dantas.
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