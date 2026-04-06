Neymar, Bruna Biancardi e a filha, Mel - Reprodução / Instagram

Neymar, Bruna Biancardi e a filha, MelReprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 19:54 | Atualizado 06/04/2026 19:55

Rio - Bruna Biancardi, de 31 anos, compartilhou nesta segunda-feira (6) novos registros do "mesversário" de 9 meses da filha caçula, Mel. A comemoração reuniu a família em um momento reservado, na sala da casa do casal.

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Nas imagens publicadas nas redes sociais, a pequena aparece sentada à mesa diante de um bolo com tema de abelhinha e uma vela decorativa. Ao lado, o jogador Neymar, de 34, e a primogênita Mavie, de 2, completam a cena familiar.



Além de Mel e Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um 1 e 9 meses, com a influenciadora Amanda Kimberlly.



Nos últimos dias, a família já havia se reunido em outra ocasião. Na terça-feira (31), Bruna publicou registros da celebração antecipada de Páscoa, realizada na mansão da família em Santos, no litoral paulista. O evento contou com atividades para crianças e adultos, incluindo caça aos ovos, doces personalizados e um show infantil. Entre os adultos, a programação incluiu uma oficina de velas, com a participação de Neymar, Bruna e Carol Dantas.